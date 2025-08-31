Норрис сошёл на Гран-при Нидерландов из-за технических проблем

Пилот «Макларена» Ландо Норрис сошёл с дистанции гонки Гран-при Нидерландов из-за технических проблем. За семь кругов до конца гонки Норрис пожаловался на запах дыма в кокпите, а сразу после этого у Норриса отказал мотор.

На момент написания новости лидером гонки Гран-при Нидерландов является гонщик «Макларена» австралиец Оскар Пиастри.

Первое место в личном зачёте Формулы-1 сейчас занимает австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, на счету которого 284 очка. На второй позиции располагается ещё один представитель «Макларена» — Ландо Норрис. В активе британца 275 баллов. Топ-3 замыкает нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (187 очков).