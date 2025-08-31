Скидки
Авто Новости

Пиастри выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен — второй, Хаджар — третий

Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри одержал победу в гонке Гран-при Нидерландов. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, третьим к финишу пришёл пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар.

Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
31 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:38:29.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.271
3
Исак Хаджар
Racing Bulls
+3.233

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон сошёл с дистанции из-за аварии. Главный преследователь Пиастри, его напарник Ландо Норрис, также не смог закончить гонку из-за технических проблем.

Гран-при Нидерландов. Гонка

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 72 круга
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.271
3. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +3.233
4. Джордж Расселл («Мерседес») +5.654
5. Александер Албон («Уильямс») +6.327
6. Оливер Берман («Хаас») +9.044
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +9.497
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +11.709
9. Юки Цунода («Ред Булл») +13.597
10. Эстебан Окон («Хаас») +14.063
11. Франко Колапинто («Альпин») +14.511
12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +17.063
13. Карлос Сайнс («Уильямс») +17.376
14. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +19.725
15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +21.565
16. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +22.029
17. Пьер Гасли («Альпин») +23.629
18. Ландо Норрис («Макларен») — сход
19. Шарль Леклер («Феррари») — сход
20. Льюис Хэмилтон («Феррари») — сход

