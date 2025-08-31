Скидки
Ферстаппен: повезло, что один из «Макларенов» сошёл

Ферстаппен: повезло, что один из «Макларенов» сошёл
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал второй результат в гонке Гран-при Нидерландов.

Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
31 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:38:29.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.271
3
Исак Хаджар
Racing Bulls
+3.233

«Было непросто. Я сделал всё, чтобы прорваться вперёд на старте. Возник небольшой момент во втором повороте — на трассе было много пыли, но после этого мы просто ехали свою гонку. К сожалению, у нас не было темпа, чтобы бороться с «Макларенами», и нам повезло, что один из них сошёл. В любом случае, подиум на этой трассе — отличный результат, второе место — это и правда хорошее достижение для нас», — сказал Ферстаппен в эфире Sky Sports.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

