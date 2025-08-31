Скидки
Хаджар прокомментировал первый подиум в карьере

Хаджар прокомментировал первый подиум в карьере
Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар прокомментировал третий результат в гонке Гран-при Нидерландов. Для Хаджара этот подиум стал первым в карьере.

Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
31 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:38:29.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.271
3
Исак Хаджар
Racing Bulls
+3.233

«Нереальное чувство. Для меня самым удивительным было то, что мы всю гонку удерживали четвёртое место. К сожалению для Ландо, мы отыграли за его счёт одну позицию, но мы и сами не допустили ни одной ошибки. Машина весь уикенд словно шла по рельсам. Я доволен собой — удалось добиться максимума возможного, я не ошибался и завоевал для команды подиум. Очень рад за наших ребят. Подиум гонки Формулы-1 с детства был моей целью, но это лишь первый шаг, в будущем я надеюсь на большее», — сказал Хаджар в эфире Sky Sports.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

