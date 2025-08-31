Хаджар прокомментировал первый подиум в карьере

Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар прокомментировал третий результат в гонке Гран-при Нидерландов. Для Хаджара этот подиум стал первым в карьере.
«Нереальное чувство. Для меня самым удивительным было то, что мы всю гонку удерживали четвёртое место. К сожалению для Ландо, мы отыграли за его счёт одну позицию, но мы и сами не допустили ни одной ошибки. Машина весь уикенд словно шла по рельсам. Я доволен собой — удалось добиться максимума возможного, я не ошибался и завоевал для команды подиум. Очень рад за наших ребят. Подиум гонки Формулы-1 с детства был моей целью, но это лишь первый шаг, в будущем я надеюсь на большее», — сказал Хаджар в эфире Sky Sports.
Напомним, победу в гонке одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
