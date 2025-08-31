Пиастри прокомментировал победу в гонке Гран-при Нидерландов

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о победе в гонке Гран-при Нидерландов.

«Очевидно, я рад победе. Я контролировал гонку, когда это было необходимо. Ландо невероятно не повезло в конце, тем не менее на протяжении всей гонки я чувствовал, что у меня есть темп, и мог использовать его, когда нужно. Это была совершенно другая гонка по сравнению с той, что была год назад, и я рад проделанной за это время работой. Мы старались прибавить, и я доволен, что теперь мы на вершине. Уикенд поначалу казался трудным для нас, но к квалификации мы смогли собрать всё воедино, и сегодня у нас был отличный темп.

Пару раз выезжал сейфти-кар, и это сделало ситуацию чуть более острой, но мы справились, и я горд нашей командой. Прибавить удалось не только мне, но и всей команде вокруг. Без них всё это было бы невозможно. Это общая заслуга. Хорошее начало второй половины сезона. Будет здорово, если мы сможем сохранить этот темп, но впереди ещё длинный сезон», — сказал Пиастри в эфире Sky Sports.