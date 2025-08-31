Норрис после схода отстаёт от Пиастри на 34 очка в общем зачёте Формулы-1

В общем зачёте Формулы-1 победитель Гран-при Нидерландов Оскар Пиастри теперь опережает сошедшего в гонке Ландо Норриса на 34 очка. Третьим по-прежнему держится Макс Ферстаппен, однако его отставание перевалило за 100 баллов. Четвёртое место у Джорджа Расселла, а вслед за ним идет Шарль Леклер
Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 309 очков
2. Ландо Норрис («Макларен») — 275
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 205
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 184
5. Шарль Леклер («Феррари») — 151
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 109
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 64
8. Александер Албон («Уильямс») — 64
9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 37
10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 37.
В Кубке конструкторов преимущество «Макларена» над преследователями перевалило уже за 300 очков. Второе место, несмотря на двойной сход, сохраняет «Феррари», но «Мерседес» отыграл 12 баллов и вдвое сократил отставание от «Скудерии». Отметим, что команда «Рейсинг Буллз» опередила «Кик-Заубер» и поднялась на 7-е место Кубка конструкторов.
Кубок конструкторов:
1. «Макларен» — 584 очка
2. «Феррари» — 260
3. «Мерседес» — 248
4. «Ред Булл» — 214
5. «Уильямс» — 80
6. «Астон Мартин» — 62
7. «Рейсинг Буллз» — 60
8. «Кик-Заубер» — 51
9. «Хаас» — 44
10. «Альпин» — 20.