Авто Новости

Хаджар стал самым молодым французом, попавшим на подиум в Формуле-1

Комментарии

Гонщик «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар стал самым молодым французским пилотом, побывавшим на подиуме в гонке Формулы-1. Сегодня, 31 августа, в возрасте 20 лет, 11 месяцев и 3 дней Хаджар финишировал на третьей позиции в гонке Гран-при Нидерландов.

Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
31 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:38:29.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.271
3
Исак Хаджар
Racing Bulls
+3.233

До Хаджара самым молодым французом на подиуме был Пьер Гасли, финишировавший на подиуме в Гран-при Бразилии 2019 года в возрасте 23 года, 9 месяцев и 10 дней.

Хаджар стал пятым самым молодым гонщиком на подиуме, уступив по этому показателю только Максу Ферстаппену, Лэнсу Строллу, Андреа Кими Антонелли и Ландо Норрису.

Напомним, победу в Гран-при Нидерландов одержал Оскар Пиастри из «Макларена».

