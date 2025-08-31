Хаджар стал самым молодым французом, попавшим на подиум в Формуле-1

Гонщик «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар стал самым молодым французским пилотом, побывавшим на подиуме в гонке Формулы-1. Сегодня, 31 августа, в возрасте 20 лет, 11 месяцев и 3 дней Хаджар финишировал на третьей позиции в гонке Гран-при Нидерландов.

До Хаджара самым молодым французом на подиуме был Пьер Гасли, финишировавший на подиуме в Гран-при Бразилии 2019 года в возрасте 23 года, 9 месяцев и 10 дней.

Хаджар стал пятым самым молодым гонщиком на подиуме, уступив по этому показателю только Максу Ферстаппену, Лэнсу Строллу, Андреа Кими Антонелли и Ландо Норрису.

Напомним, победу в Гран-при Нидерландов одержал Оскар Пиастри из «Макларена».