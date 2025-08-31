Исак Хаджар сломал кубок за свой первый в карьере подиум в Формуле-1

Гонщик «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар во время празднований на пит-лейне сломал кубок, завоёванный им за третье место на Гран-при Нидерландов Формулы-1. Хаджар позировал с трофеем для командной фотографии, и когда французский пилот ставил кубок обратно на асфальт, то нижняя часть кубка внезапно отломилась — вероятно, их-за того, что Хаджар держал трофей за самую тонкую часть.

Сломанный кубок Исака Хаджара Фото: Joe Portlock/Getty Images

Напомним, что для Исака это попадание на подиум стало первым в карьере в Формуле-1. Выше пилота «Рейсинг Буллз» в воскресной гонке финишировали только Оскар Пиастри и Макс Ферстаппен.

В последние сезоны в Формуле-1 уже не раз ломались — в частности, командный приз «Макларена» на Гран-при Великобритании нынешнего сезона, а также кубок Макса Ферстаппена за победу на Гран-при Венгрии 2023 года.