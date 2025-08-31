Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Исак Хаджар сломал кубок за свой первый в карьере подиум в Формуле-1

Исак Хаджар сломал кубок за свой первый в карьере подиум в Формуле-1
Аудио-версия:
Комментарии

Гонщик «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар во время празднований на пит-лейне сломал кубок, завоёванный им за третье место на Гран-при Нидерландов Формулы-1. Хаджар позировал с трофеем для командной фотографии, и когда французский пилот ставил кубок обратно на асфальт, то нижняя часть кубка внезапно отломилась — вероятно, их-за того, что Хаджар держал трофей за самую тонкую часть.

Сломанный кубок Исака Хаджара

Сломанный кубок Исака Хаджара

Фото: Joe Portlock/Getty Images

Напомним, что для Исака это попадание на подиум стало первым в карьере в Формуле-1. Выше пилота «Рейсинг Буллз» в воскресной гонке финишировали только Оскар Пиастри и Макс Ферстаппен.

В последние сезоны в Формуле-1 уже не раз ломались — в частности, командный приз «Макларена» на Гран-при Великобритании нынешнего сезона, а также кубок Макса Ферстаппена за победу на Гран-при Венгрии 2023 года.

Материалы по теме
Какая же драма в гонке Ф-1! Аварии двух «Феррари», сход Норриса и подиум Хаджара
Какая же драма в гонке Ф-1! Аварии двух «Феррари», сход Норриса и подиум Хаджара
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android