Норрис — после схода: просто хочу съесть бургер и поехать домой

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал собственный сход на Гран-при Нидерландов, после которого он уступает Оскару Пиастри в общем зачёте 34 очка.

«Темп был. Я был быстр, но обогнать невозможно. Я был рад, что всю гонку оставался в пределах полутора секунд. Это была впечатляющая гонка с учётом грязного воздуха, который приводит к проблемам с шинами и так далее. Но я не мог обогнать. Оскар проехал хорошую гонку, он заслужил победу.

Мне не повезло вчера в борьбе за поул, не повезло сегодня. Такова жизнь. Нужно принять это и двигаться дальше. Это расстраивает. Мне просто нужно продолжать бороться. Делать то, что я могу. Что у меня сейчас в голове? Просто хочу съесть бургер и поехать домой», — приводит слова Норриса RacingNews365.