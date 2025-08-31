Скидки
Шарль Леклер высказался о действиях Кими Антонелли, врезавшегося в него

Шарль Леклер высказался о действиях Кими Антонелли, врезавшегося в него
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал столкновение с итальянским пилотом «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, после которого монегаск выбыл из борьбы на Гран-при Нидерландов.

«Это была ошибка со стороны Кими. На этой трассе нужно быть агрессивным, чтобы обгонять. Думаю, он и попробовал быть агрессивным. Возможно, это был перебор, и он коснулся моего заднего левого колеса, что закончило мою гонку — это расстраивает.

Я бы не описал это как ошибку новичка. Думаю, это просто ошибка, которая может случиться и на первый год, и на пятый. Повторюсь, на этой трассе необходимо быть агрессивным, но это был перебор», — приводит слова Леклера Motorsport Week.

