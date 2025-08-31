Антонелли рассказал об уроке, который извлёк для себя из аварии с Леклером

Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал столкновение с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером.

«Я пошёл в атаку, потому что тут очень сложно обгонять. Чем дольше ты в грязном воздухе, тем сильнее разрушаются шины и падает темп. Я пошёл в атаку и переборщил. Мне нужно переосмыслить произошедшее. Очевидно, мне жаль, что так произошло с Леклером. В следующий раз я дважды подумаю, прежде чем совершать манёвр, если я не уверен на 100%.

Жаль, что так вышло, у нас был хороший темп, мы возвращались в группу лидеров. Я думал, что это был мой лучший шанс, поэтому и начал атаку — я был очень близко к Леклеру, а у него были холодные шины. Я попытался, но манёвр оказался чересчур. Когда я увидел его выход из поворота, я попытался пропустить, но не успел.

Превышение скорости на пит-лейне? Это то, что не должно происходить. Я не уверен, когда это произошло, наверное, на первом пит-стопе. Я должен убедиться, что это не повторится. Думаю, нам также не повезло с автомобилем безопасности — до этого у меня был 10-секундный отрыв от машины позади. Мы могли финишировать на шестом или седьмом месте», — приводит слова Антонелли Motorsport.