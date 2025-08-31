Скидки
Хэмилтон рассказал о «болезненной» аварии на Гран-при Нидерландов

Хэмилтон рассказал о «болезненной» аварии на Гран-при Нидерландов
Комментарии

Пилот команды «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал свой сход на Гран-при Нидерландов, после того как он столкнулся с барьером в третьем повороте трассы в Зандворте. Гонка для британца продлилась всего 23 круга.

«Я потерял заднюю часть машины в бэнкинге, и всё. За всю карьеру таких ошибок можно сосчитать по пальцаи одной руки. Мне жаль команду, мы рассчитывали на очки сегодня, я чувствовал, что могу обогнать машины впереди, но случилось это. Несмотря на это, я чувствую, что прогресс был, и день в целом был продуктивным», — приводит слова Хэмилтона Planet F1.

Первым на Гран-при Нидерландов оказался Оскар пиастри из команды «Макларен».

Пиастри выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен — второй, Хаджар — третий
