Марко ответил на вопрос о переходе Хаджара в «Ред Булл» после третьего места Исака

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о перспективах французского пилота «Рейсинг Буллз» Исака Хаджара, после того как новичок Формулы-1 завоевал свой первый подиум в чемпионате мира на Гран-при Нидерландов.

«Хаджар в «Ред Булл» в 2026-м? Мы решим позднее. Его прогресс впечатляет, сегодня он не допустил ни малейшей ошибки, несмотря на давление со стороны Леклера и Расселла. Он показал себя невероятным чемпионом», — приводит слова Марко FormulaPassion.

Напомним, что «Ред Булл» пока не определился с именем будущего напарника Макса Ферстаппена. Считается, что у нынешнего пилота «быков» Юки Цуноды не слишком высокие шансы сохранить своё место.