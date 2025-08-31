Скидки
Марко ответил на вопрос о переходе Хаджара в «Ред Булл» после третьего места Исака

Марко ответил на вопрос о переходе Хаджара в «Ред Булл» после третьего места Исака
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о перспективах французского пилота «Рейсинг Буллз» Исака Хаджара, после того как новичок Формулы-1 завоевал свой первый подиум в чемпионате мира на Гран-при Нидерландов.

Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
31 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:38:29.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.271
3
Исак Хаджар
Racing Bulls
+3.233

«Хаджар в «Ред Булл» в 2026-м? Мы решим позднее. Его прогресс впечатляет, сегодня он не допустил ни малейшей ошибки, несмотря на давление со стороны Леклера и Расселла. Он показал себя невероятным чемпионом», — приводит слова Марко FormulaPassion.

Напомним, что «Ред Булл» пока не определился с именем будущего напарника Макса Ферстаппена. Считается, что у нынешнего пилота «быков» Юки Цуноды не слишком высокие шансы сохранить своё место.

Фото
Исак Хаджар сломал кубок за свой первый в карьере подиум в Формуле-1
