Авто Новости

Сайнс: Лоусон словно всегда предпочитает рискнуть столкновением, сходом или проколом

Гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс остался озадачен действиями пилота «Рейсинг Буллз» Лиама Лоусона, с которым он столкнулся в первом повороте во время гонки Гран-при Нидерландов.

«Мне кажется, тут всё ясно. Мы видели много примеров того, что две машины могут пройти первый поворот бок о бок без контакта. Этот поворот позволяет двум машинам гоняться друг с другом без необязательных столкновения. Но с Лиамом сделать это очень сложно.

Он как будто всегда предпочитает рискнуть столкновением, сходом или проколом, как в нашем случае, вместо того чтобы просто проехать бок о бок. Надеюсь, это будет для него полезный опыт, он знает, что такими необязательными манёврами ставит на кон слишком много очков. Нужно выбирать, когда вступать в битву. Я буду иметь в виду, какого подхода он придерживается.

Это типичная для меня гонка в нынешнем сезоне. Я мог финишировать пятым, там, где сейчас Алекс Албон, и теряю 10 очков из-за ситуации, которую я не понимаю. Как бы там ни было, это уже зависит не от нас», — приводит слова Сайнса PlanetF1.

