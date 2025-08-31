Леклер — об атаке на Расселла: всегда буду так же агрессивен

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал жёсткую борьбу с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом, когда он обогнал британца с контактом по ходу Гран-при Нидерландов.

«Это было агрессивно, но мы боремся за место в чемпионате — и особенно в Кубке конструкторов. Если честно, меня не очень волнует положение в личном зачёте, поэтому я всегда буду так же агрессивен. Атака была на пределе, но я знал, что у меня будет не так много шансов. Он защищался внутри, я пошёл в атаку снаружи — не думаю, что он этого ожидал, и потому прошёл поворот так, словно меня там нет. И в итоге мы столкнулись.

Не знаю, что изучают стюарды и чего они ожидают. Повидаюсь с ними и посмотрим. Решения всегда лучше принимать во время гонки, но я понимаю, что иногда ситуация не до конца очевидна», — приводит слова Леклера Motorsport Week.