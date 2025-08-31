Сайнс — о штрафе: это просто насмешка, я даже не пытался обогнать Лоусона
Испанский гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс заявил, что по-прежнему не согласен со штрафом, который он получил за контакт с представителем «Рейсинг Буллз» Лиамом Лоусоном по ходу Гран-при Нидерландов. Сайнс пробовал поравняться с Лоусоном снаружи в первом повороте, после чего Лиам сместился на внешний радиус и пилоты столкнулись.
Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
31 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:38:29.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.271
3
Исак Хаджар
Racing Bulls
+3.233
«Получить за это десять секунд штрафа — это просто насмешка. В том эпизоде я даже не пытался его обогнать. Просто снаружи было пространство, я начал его догонять и был в невыгодной позиции перед вторым и третьим поворотами. Я просто хотел проехать бок о бок с ним, и внезапно происходит контакт, который совершенно застал меня врасплох», — приводит слова Сайнса PlanetF1.
