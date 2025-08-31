«Такую атаку можно увидеть лишь от гонщика Формулы-4». Вильнёв раскритиковал Антонелли

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв жёстко раскритиковал итальянского пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли за столкновение с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером на Гран-при Нидерландов.

«Очень плохо. Такую атаку можно увидеть лишь от гонщика Формулы-4 или Формулы-3 вообще без опыта. Атака не была просчитана так, как должна была. В Формуле-1 ты допускаешь ошибки, когда слишком атакуешь на пределе, но это был не тот случай. Манёвр вообще не был просчитан, его нельзя было совершать. Затем он потерял самоконтроль и нарушил ограничение скорости. Возможно, Формула-1 для него — это слишком.

Молодость? Он в Формуле-1. Сколько было Максу Ферстаппену? Сколько было Льюису Хэмилтону? Это не оправдание. Посмотрите, как далеко он был перед поворотам. Он был в двух корпусах позади. На какой планете такой манёвр сработал бы? Все знают, что внутренняя траектория в этом повороте никуда не годится. Тебе нужно быть бок о бок с пилотом снаружи, как Макс, чтобы получить хотя бы шанс удержаться. Это был очень плохой расчёт. Он должен работать на более высоком уровне», — заявил Вильнёв в интервью Sky Sports.