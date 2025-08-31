Вольф — про Антонелли: крупные ошибки Ферстаппена тоже обсуждались

Руководитель команды Формулы-1 Тото Вольф прокомментировал ошибку молодого пилота команды Андреа Кими Антонелли, столкнувшегося на Гран-при Нидерландов с гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером.

«Мы хотим быстрого гонщика, который учится и набирает очки, но все хорошие пилоты ошибаются. Ферстаппен? Сейчас трудно сравнивать, потому что Макс изначально был в «Торо Россо» в другой среде, и тоже возникали моменты, когда обсуждались его крупные ошибки.

Кими 18 лет, в такой гигантской команде, как «Мерседес», он будет совершать ошибки. Надеюсь, в следующем году их будет меньше, а очков — больше. Но я на 100% верю в него в долгосрочной перспективе. Это лишь часть обучения», — приводит слова Вольфа GPBlog.