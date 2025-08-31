Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф — про Антонелли: крупные ошибки Ферстаппена тоже обсуждались

Вольф — про Антонелли: крупные ошибки Ферстаппена тоже обсуждались
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 Тото Вольф прокомментировал ошибку молодого пилота команды Андреа Кими Антонелли, столкнувшегося на Гран-при Нидерландов с гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером.

Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
31 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:38:29.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.271
3
Исак Хаджар
Racing Bulls
+3.233

«Мы хотим быстрого гонщика, который учится и набирает очки, но все хорошие пилоты ошибаются. Ферстаппен? Сейчас трудно сравнивать, потому что Макс изначально был в «Торо Россо» в другой среде, и тоже возникали моменты, когда обсуждались его крупные ошибки.

Кими 18 лет, в такой гигантской команде, как «Мерседес», он будет совершать ошибки. Надеюсь, в следующем году их будет меньше, а очков — больше. Но я на 100% верю в него в долгосрочной перспективе. Это лишь часть обучения», — приводит слова Вольфа GPBlog.

Материалы по теме
«Такую атаку можно увидеть лишь от гонщика Формулы-4». Вильнёв раскритиковал Антонелли
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android