Вольф — про Антонелли: крупные ошибки Ферстаппена тоже обсуждались
Руководитель команды Формулы-1 Тото Вольф прокомментировал ошибку молодого пилота команды Андреа Кими Антонелли, столкнувшегося на Гран-при Нидерландов с гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером.
Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
31 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:38:29.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.271
3
Исак Хаджар
Racing Bulls
+3.233
«Мы хотим быстрого гонщика, который учится и набирает очки, но все хорошие пилоты ошибаются. Ферстаппен? Сейчас трудно сравнивать, потому что Макс изначально был в «Торо Россо» в другой среде, и тоже возникали моменты, когда обсуждались его крупные ошибки.
Кими 18 лет, в такой гигантской команде, как «Мерседес», он будет совершать ошибки. Надеюсь, в следующем году их будет меньше, а очков — больше. Но я на 100% верю в него в долгосрочной перспективе. Это лишь часть обучения», — приводит слова Вольфа GPBlog.
