Алекс Албон прокомментировал финиш на пятом месте после старта с 15-го

Пилот «Уильямс» Алекс Албон прокомментировал своё выступление на Гран-при Нидерландов, где финишировал пятым. Пилот отметил, что удачный старт и отсутствие ошибок помогли ему набрать очки, несмотря на хаотичное развитие гонки.
«Я считаю, что сегодня была идеальная гонка. У нас был сильный старт, а затем произошло много аварий, что нам помогло. Я не понимаю, почему возник такой хаос, но мы проводили чистую, хорошую гонку. Мы надеялись на дождь, и с точки зрения стратегии гонка изначально не выглядела интересной, но сильный старт сделал своё дело. Став десятым уже на первом круге, мы остались в борьбе до конца. Мы держались на трассе, собирали все возможности вокруг и финишировали пятыми. Рад получить очки, особенно учитывая, что Исак финишировал третьим, это важно для чемпионата», — приводит слова Албона пресс-служба «Уильямса».
