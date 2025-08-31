Скидки
Главная Авто Новости

Алекс Албон прокомментировал финиш на пятом месте после старта с 15-го

Алекс Албон прокомментировал финиш на пятом месте после старта с 15-го
Пилот «Уильямс» Алекс Албон прокомментировал своё выступление на Гран-при Нидерландов, где финишировал пятым. Пилот отметил, что удачный старт и отсутствие ошибок помогли ему набрать очки, несмотря на хаотичное развитие гонки.

Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
31 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:38:29.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.271
3
Исак Хаджар
Racing Bulls
+3.233

«Я считаю, что сегодня была идеальная гонка. У нас был сильный старт, а затем произошло много аварий, что нам помогло. Я не понимаю, почему возник такой хаос, но мы проводили чистую, хорошую гонку. Мы надеялись на дождь, и с точки зрения стратегии гонка изначально не выглядела интересной, но сильный старт сделал своё дело. Став десятым уже на первом круге, мы остались в борьбе до конца. Мы держались на трассе, собирали все возможности вокруг и финишировали пятыми. Рад получить очки, особенно учитывая, что Исак финишировал третьим, это важно для чемпионата», — приводит слова Албона пресс-служба «Уильямса».

