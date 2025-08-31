Жак Вильнёв выступил в защиту Льюиса Хэмилтона после аварии на Гран-при Нидерландов

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал сход пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона в результате аварии на Гран-при Нидерландов.

«Когда накрапывает, ты никогда не знаешь, когда начнёт лить слишком сильно. Все мы попадали врасплох в таких случаях. Ты едешь посуху, выбираешь обычную для сухой погоды траекторию, а потом внезапно скользишь. По тому, как он заскользил, можно сказать, что это была неожиданная нехватка сцепления. Просто на краске оказалось немного воды, и это застало его врасплох. Причём не сильно — он ведь лишь слегка задел шинный барьер, и всё было кончено», — приводит слова Вильнёва Motorsport со ссылкой на подкаст Sky Sports.