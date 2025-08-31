Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Жак Вильнёв выступил в защиту Льюиса Хэмилтона после аварии на Гран-при Нидерландов

Жак Вильнёв выступил в защиту Льюиса Хэмилтона после аварии на Гран-при Нидерландов
Комментарии

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал сход пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона в результате аварии на Гран-при Нидерландов.

Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
31 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:38:29.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.271
3
Исак Хаджар
Racing Bulls
+3.233

«Когда накрапывает, ты никогда не знаешь, когда начнёт лить слишком сильно. Все мы попадали врасплох в таких случаях. Ты едешь посуху, выбираешь обычную для сухой погоды траекторию, а потом внезапно скользишь. По тому, как он заскользил, можно сказать, что это была неожиданная нехватка сцепления. Просто на краске оказалось немного воды, и это застало его врасплох. Причём не сильно — он ведь лишь слегка задел шинный барьер, и всё было кончено», — приводит слова Вильнёва Motorsport со ссылкой на подкаст Sky Sports.

Материалы по теме
«Такую атаку можно увидеть лишь от гонщика Формулы-4». Вильнёв раскритиковал Антонелли
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android