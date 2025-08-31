Жак Вильнёв выступил в защиту Льюиса Хэмилтона после аварии на Гран-при Нидерландов
Поделиться
Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал сход пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона в результате аварии на Гран-при Нидерландов.
Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
31 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:38:29.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.271
3
Исак Хаджар
Racing Bulls
+3.233
«Когда накрапывает, ты никогда не знаешь, когда начнёт лить слишком сильно. Все мы попадали врасплох в таких случаях. Ты едешь посуху, выбираешь обычную для сухой погоды траекторию, а потом внезапно скользишь. По тому, как он заскользил, можно сказать, что это была неожиданная нехватка сцепления. Просто на краске оказалось немного воды, и это застало его врасплох. Причём не сильно — он ведь лишь слегка задел шинный барьер, и всё было кончено», — приводит слова Вильнёва Motorsport со ссылкой на подкаст Sky Sports.
Комментарии
- 31 августа 2025
-
21:35
-
21:33
-
21:18
-
21:08
-
21:06
-
20:53
-
20:49
-
20:44
-
20:39
-
20:33
-
20:33
-
20:27
-
20:20
-
20:14
-
20:06
-
18:46
-
18:22
-
18:11
-
18:09
-
18:06
-
17:43
-
17:36
-
17:22
-
17:13
-
16:37
-
16:10
-
15:18
-
14:52
-
13:44
-
13:32
-
12:34
-
11:37
-
11:00
-
10:44
-
09:48