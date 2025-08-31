Льюис Хэмилтон потеряет пять позиций на старте Гран-при Италии
Поделиться
Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон потеряет пять позиций на старте следующей гонки, Гран-при Италии. Хэмилтон не замедлился во время гонки Гран-при Нидерландов в режиме двойных жёлтых флагов, за что и получил наказание.
Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
31 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:38:29.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.271
3
Исак Хаджар
Racing Bulls
+3.233
Помимо штрафа в виде потери позиций в следующей гонке, Хэмилтон получил два штрафных балла в суперлицензию.
Напомним, в гонке Хэмилтон не сумел добраться до финиша, попав в аварию в третьем повороте. Победу в гонке одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Вторым к финишу пришёл Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим — пилот «Рейсинг Буллз» француз Исак Хаджар.
Комментарии
- 31 августа 2025
-
21:35
-
21:33
-
21:18
-
21:08
-
21:06
-
20:53
-
20:49
-
20:44
-
20:39
-
20:33
-
20:33
-
20:27
-
20:20
-
20:14
-
20:06
-
18:46
-
18:22
-
18:11
-
18:09
-
18:06
-
17:43
-
17:36
-
17:22
-
17:13
-
16:37
-
16:10
-
15:18
-
14:52
-
13:44
-
13:32
-
12:34
-
11:37
-
11:00
-
10:44
-
09:48