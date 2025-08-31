Льюис Хэмилтон потеряет пять позиций на старте Гран-при Италии

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон потеряет пять позиций на старте следующей гонки, Гран-при Италии. Хэмилтон не замедлился во время гонки Гран-при Нидерландов в режиме двойных жёлтых флагов, за что и получил наказание.

Помимо штрафа в виде потери позиций в следующей гонке, Хэмилтон получил два штрафных балла в суперлицензию.

Напомним, в гонке Хэмилтон не сумел добраться до финиша, попав в аварию в третьем повороте. Победу в гонке одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Вторым к финишу пришёл Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим — пилот «Рейсинг Буллз» француз Исак Хаджар.