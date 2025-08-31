Скидки
Леклер избежал штрафа за инцидент с Расселлом

Комментарии

Пилот «Феррари», монегаск Шарль Леклер избежал штрафа за свою отчаянную попытку атаки на гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла. Стюарды после финиша гонки выслушали доводы пилота и приняли решение не наказывать Шарля.

Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
31 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:38:29.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.271
3
Исак Хаджар
Racing Bulls
+3.233

Напомним, в гонке Леклер не сумел добраться до финиша после аварии с участием напарника Расселла по команде — Андреа Кими Антонелли. Не добрался до финиша и напарник Леклера Льюис Хэмилтон, также попав в аварию.

Победу в гонке одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Вторым к финишу пришёл четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим — пилот «Рейсинг Буллз» француз Исак Хаджар.

