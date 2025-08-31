Леклер избежал штрафа за инцидент с Расселлом

Пилот «Феррари», монегаск Шарль Леклер избежал штрафа за свою отчаянную попытку атаки на гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла. Стюарды после финиша гонки выслушали доводы пилота и приняли решение не наказывать Шарля.

Напомним, в гонке Леклер не сумел добраться до финиша после аварии с участием напарника Расселла по команде — Андреа Кими Антонелли. Не добрался до финиша и напарник Леклера Льюис Хэмилтон, также попав в аварию.

Победу в гонке одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Вторым к финишу пришёл четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим — пилот «Рейсинг Буллз» француз Исак Хаджар.