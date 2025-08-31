Ожье выиграл Ралли Парагвая и сократил отставание в чемпионате до девяти очков

В воскресенье, 31 августа, завершился 10-й этап 2025 года Ралли Парагвая WRC. Победу по итогам гонки одержал восьмикратный чемпион мира Себастьен Ожье из Toyota GAZOO Racing WRT. Вторым стал его напарник по команде Эльфин Эванс, третье место по итогам гонки досталось гонщику Hyundai Shell Mobis WRT Тьерри Нёвилю.

Российский гонщик Николай Грязин стал 10-м в общем зачёте Ралли Парагвая и третьим — в зачёте Rally 2.

Эванс сохраняет лидерство в чемпионате мира, набрав 198 очков. Ожье отстаёт от напарника на девять баллов, однако стоит отметить, что Себастьен в этом сезоне пропустил две гонки и изначально не планировал выступать на полном расписании.

Ралли Парагвая. Итоговое положение

1. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) — 3:00:06.6

2. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +26.2

3. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +27.2

4. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +28.5

5. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +30.6

6. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRT) +2:05.2

7. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +3:35.5

8. Оливер Сольберг (Toyota GR Yaris Rally2) +6:53.8

9. Йоан Россель (Citroen C3 Rally2) +7:16.3

10. Николай Грязин (Skoda Fabia RS Rally2) +8:48.2