«Надеялся, что ты врежешься в Пиастри». Норрис — Ферстаппену после гонки ГП Нидерландов
Пилот «Макларен» Ландо Норрис и гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен пообщались во время интервью Viaplay после гонки Гран-при Нидерландов. Об этом сообщает GPBlog.
Норрис. Хороший манёвр во втором повороте, —
Ферстаппен. Меня немного занесло, там было немного песка.
Норрис. Я надеялся, что ты врежешься в Пиастри.
Ферстаппен. Я пытался, — шутили гонщики во время интервью.
Напомним, Оскар Пиастри одержал победу в гонке, а Ландо Норрис сошёл с дистанции из-за технических проблем. Отставание Норриса от Пиастри в личном зачёте чемпионата мира увеличилось до 34 очков.
