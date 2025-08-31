«Надеялся, что ты врежешься в Пиастри». Норрис — Ферстаппену после гонки ГП Нидерландов

Пилот «Макларен» Ландо Норрис и гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен пообщались во время интервью Viaplay после гонки Гран-при Нидерландов. Об этом сообщает GPBlog.

Норрис. Хороший манёвр во втором повороте, —

Ферстаппен. Меня немного занесло, там было немного песка.

Норрис. Я надеялся, что ты врежешься в Пиастри.

Ферстаппен. Я пытался, — шутили гонщики во время интервью.

Напомним, Оскар Пиастри одержал победу в гонке, а Ландо Норрис сошёл с дистанции из-за технических проблем. Отставание Норриса от Пиастри в личном зачёте чемпионата мира увеличилось до 34 очков.