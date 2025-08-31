В «Макларене» объяснили причины схода Норриса. Дело не в двигателе

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о проблемах, которые привели к сходу с дистанции в гонке Гран-при Нидерландов Ландо Норриса.

«Мы выявили проблему с шасси и проведём полную проверку перед тем, как снова выступить на гонке в Монце. Это первая техническая проблема команды после долгой серии безупречной надёжности. Спасибо всей команде за неустанные усилия, которые привели к очередной победе. Мы продолжаем наш путь», — приводит слова Андреа Стеллы Sky Sports.

Напомним, после этого схода Норрис отстаёт от Пиастри в личном зачёте на 34 очка. Это второй сход Пиастри в этом сезоне и первый из-за технических проблем.