Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Макларене» объяснили причины схода Норриса. Дело не в двигателе

В «Макларене» объяснили причины схода Норриса. Дело не в двигателе
Комментарии

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о проблемах, которые привели к сходу с дистанции в гонке Гран-при Нидерландов Ландо Норриса.

Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
31 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:38:29.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.271
3
Исак Хаджар
Racing Bulls
+3.233

«Мы выявили проблему с шасси и проведём полную проверку перед тем, как снова выступить на гонке в Монце. Это первая техническая проблема команды после долгой серии безупречной надёжности. Спасибо всей команде за неустанные усилия, которые привели к очередной победе. Мы продолжаем наш путь», — приводит слова Андреа Стеллы Sky Sports.

Напомним, после этого схода Норрис отстаёт от Пиастри в личном зачёте на 34 очка. Это второй сход Пиастри в этом сезоне и первый из-за технических проблем.

Материалы по теме
Какая же драма в гонке Ф-1! Аварии двух «Феррари», сход Норриса и подиум Хаджара
Какая же драма в гонке Ф-1! Аварии двух «Феррари», сход Норриса и подиум Хаджара
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android