В «Макларене» объяснили причины схода Норриса. Дело не в двигателе
Поделиться
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о проблемах, которые привели к сходу с дистанции в гонке Гран-при Нидерландов Ландо Норриса.
Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
31 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:38:29.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.271
3
Исак Хаджар
Racing Bulls
+3.233
«Мы выявили проблему с шасси и проведём полную проверку перед тем, как снова выступить на гонке в Монце. Это первая техническая проблема команды после долгой серии безупречной надёжности. Спасибо всей команде за неустанные усилия, которые привели к очередной победе. Мы продолжаем наш путь», — приводит слова Андреа Стеллы Sky Sports.
Напомним, после этого схода Норрис отстаёт от Пиастри в личном зачёте на 34 очка. Это второй сход Пиастри в этом сезоне и первый из-за технических проблем.
Комментарии
- 31 августа 2025
-
22:55
-
22:46
-
22:11
-
21:50
-
21:35
-
21:33
-
21:18
-
21:08
-
21:06
-
20:53
-
20:49
-
20:44
-
20:39
-
20:33
-
20:33
-
20:27
-
20:20
-
20:14
-
20:06
-
18:46
-
18:22
-
18:11
-
18:09
-
18:06
-
17:43
-
17:36
-
17:22
-
17:13
-
16:37
-
16:10
-
15:18
-
14:52
-
13:44
-
13:32
-
12:34