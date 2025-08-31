Скидки
Расселл высказался об агрессивном обгоне Леклера, рассказав о повреждениях машины

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвёл итоги Гран-при НИдерландов и высказался о своём контакте с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером.

Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
31 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:38:29.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.271
3
Исак Хаджар
Racing Bulls
+3.233

«Сегодняшняя гонка выдалась для нас непростой. После контакта с Шарлем я получил серьёзные повреждения днища. Шикана — не то место, где можно увидеть много обгонов, потому что траектория естественным образом ведёт к апексу и гравию. Это был оптимистичный манёвр, а контакт лишил меня возможности побороться за подиум. После этого я терял почти полсекунды на круге, так что финиш на четвёртой позиции, пожалуй, даже лучше, чем ожидалось.

С учётом всего вышесказанного, мы выступили не лучшим образом в эти выходные, и подиум был бы маловероятен. Исак Хаджар провёл отличную гонку и полностью заслужил этот подиум. Четвёртое место — не то место, куда мы стремимся, но мы можем быть рады, что заработали очки, опередив «Феррари» в Кубке конструкторов», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.

