Расселл высказался об агрессивном обгоне Леклера, рассказав о повреждениях машины

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвёл итоги Гран-при НИдерландов и высказался о своём контакте с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером.

«Сегодняшняя гонка выдалась для нас непростой. После контакта с Шарлем я получил серьёзные повреждения днища. Шикана — не то место, где можно увидеть много обгонов, потому что траектория естественным образом ведёт к апексу и гравию. Это был оптимистичный манёвр, а контакт лишил меня возможности побороться за подиум. После этого я терял почти полсекунды на круге, так что финиш на четвёртой позиции, пожалуй, даже лучше, чем ожидалось.

С учётом всего вышесказанного, мы выступили не лучшим образом в эти выходные, и подиум был бы маловероятен. Исак Хаджар провёл отличную гонку и полностью заслужил этот подиум. Четвёртое место — не то место, куда мы стремимся, но мы можем быть рады, что заработали очки, опередив «Феррари» в Кубке конструкторов», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.