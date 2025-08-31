Ньюгарден победил в финальном этапе сезона IndyCar. Шварцман проиграл титул новичка года

Пилот Team Penske Джозеф Ньюгарден выиграл гонку Borchetta Bourbon Music City Grand Prix — 17-й и финальный этап сезона IndyCar, прошедший на овале «Нэшвилл Суперспидвей». Для Ньюгардена, чемпиона IndyCar 2017 и 2019 года, эта победа стала первой в сезоне, который стал одним из самых неудачных в карьере американца.

Заезд начался с аварии Кристиана Расмуссена, который неделю назад одержал свою первую победу в IndyCar. В грязном воздухе в плотной группе пилотов датчанин потерял контроль над автомобилем и на высокой скорости врезался в стену.

Права на видео принадлежат IndyCar. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NTT INDYCAR SERIES.

На 83-м круге произошёл ещё один опасный эпизод: Дэвид Малукас, занимавший второе место, обгоняя на круг Луиса Фостера, слишком рано сместился на внутреннюю траекторию и налетел на него своим задним колесом. Малукас попал в аварию и сошёл с дистанции, а Фостер позднее получил штрафной проезд по пит-лейн за то, что слишком агрессивно оборонялся от опережавшего его на круг пилота.

Ещё одна авария произошла на 127-м круге: у Патрисио О’Уорда, гонщика Arrow McLaren, стартовавшего с поула и доминировавшего на протяжении половины дистанции, лопнуло переднее правое колесо, после чего неуправляемый болид врезался в заграждения. Лидерство после этого инцидента перешло к Уиллу Пауэру из Team Penske. Однако во время массовых пит-стопов под жёлтыми флагами Пауэр промахнулся мимо своей позиции на пит-роуд, а затем не смог сразу тронуться с места, из-за чего потерял много времени и откатился в конец топ-20.

На фоне схода О’Уорда и проблем Пауэра инициативу в гонке перехватил другой пилот Team Penske — Джозеф Ньюгарден. Экс-чемпион одним из первых отправился на финальный пит-стоп на 186-м круге из 225, однако выехал позади остановившегося ещё ранее Алекса Палоу, а затем пропустил товарища по команде Скотта Макглоклина. Палоу, впрочем, не смог выдержать прессинга пилотов Team Penske и на 200-м круге пропустил на первое место Макглоклина, а на 201-м отдал Ньюгардену вторую позицию.

На 205-м круге Макглоклин ошибся на входе в поворот, выехал на грязную от ошмётков резины часть трассы и боком ударился об отбойник. Ньюгарден воспользовался ошибкой партнёра по команде и вышел в лидеры, а судьи вывели на трассу автомобиль безопасности. Решающим эпизодом гонки стал рестарт за 11 кругов до финиша — Ньюгарден удержался на первой позиции, на второе место прорвался Палоу, а третье место в упорной борьбе с Киффином Симпсоном отстоял Скотт Макглоклин.

Российско-израильский пилот Роберт Шварцман, сражавшийся в этой гонке за титул лучшего новичка года, на финальном отрезке занимал девятое место, однако затем получил штраф за блокировку соперника и в итоге занял 14-ю позицию. Лучшим новичком года стал Луис Фостер, финишировавший на 20-м месте. Девятым же в итоге финишировал партнёр Шварцмана по Prema Racing Каллум Айлотт.

IndyCar. Borchetta Bourbon Music City Grand Prix (топ-10):

1. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 225 кругов

2. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) +0.5 сек

3. Скотт Макглоклин (Team Penske) +0.7

4. Киффин Симпсон (Chip Ganassi Racing) +0.9

5. Конор Дейли (Juncos Hollinger Racing) +2.2

6. Кайл Кирквуд (Andretti Global) +2.7

7. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) +3.3

8. Сантино Ферруччи (AJ Foyt Enterprises) +4.0

9. Каллум Айлотт (Prema Racing) +5.4

10. Александер Росси (Ed Carpenter Racing) +7.2

…14. Роберт Шварцман (Prema Racing) +1 круг

Имя чемпиона сезона-2025 было известно заранее — Алекс Палоу обеспечил себе первую позицию за две гонки до окончания первенства. Кроме того, на предпоследнем этапе сезона Пато О’Уорд стал недосягаем в борьбе за второе место, однако гонка в Нэшвилле решала судьбу третьей позиции. Её обладателем стал Скотт Диксон, занявший в Нэшвилле 12-е место. На четвёртое место за счёт этой гонки поднялся Кайл Кирквуд, а Кристиан Лундгор завершил сезон на пятой строчке.

Роберт Шварцман Фото: Prema Racing

Шварцман по итогам дебютного сезона набрал 211 очков и занял 24-е место. Роберт лишь два балла уступил расположившемуся на 23-й позиции Луису Фостеру и семь очков — более опытному напарнику Каллуму Айлотту, который завершил сезон 21-м.

Итоговое положение в чемпионате (топ-10):

1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 711 очков

2. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) — 515

3. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 452

4. Кайл Кирквуд (Andretti Global) — 433

5. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) — 431

6. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) — 372

7. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) — 372

8. Маркус Армстронг (Meyer Shank Racing) — 364

9. Уилл Пауэр (Team Penske) — 357

10. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 356

…24. Роберт Шварцман (Prema Racing) — 211

Следующий сезон IndyCar стартует 1 марта 2026 года на уличной трассе в Сент-Питерсберге.