Стролл прокомментировал прорыв с 19-й позиции на Гран-при Нидерландов

Канадский пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл прокомментировал итоги гонки Гран-при Нидерландов, которую он закончил на седьмой позиции.

«Гонка вышла очень насыщенной. Возможностей пробиваться вперёд открывалось много, и мы рады, что обе машины финишировали в первой десятке. В первой части гонки нам удалось отыграть немало позиций, потому что мы выбрали верную тактику с ранним пит-стопом после первого отрезка дистанции.

Приятно было отыграться, потому что до этого уикенд складывался не лучшим образом, мы стартовали 19-ми, к тому же в пятницу и субботу команде пришлось потрудиться, восстанавливая мою машину. Уже на следующей неделе мы вернёмся на трассу в Монце, и я в предвкушении этой гонки», — приводит слова Стролла пресс-служба команды.