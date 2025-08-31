Стролл прокомментировал прорыв с 19-й позиции на Гран-при Нидерландов
Канадский пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл прокомментировал итоги гонки Гран-при Нидерландов, которую он закончил на седьмой позиции.
Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
31 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:38:29.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.271
3
Исак Хаджар
Racing Bulls
+3.233
«Гонка вышла очень насыщенной. Возможностей пробиваться вперёд открывалось много, и мы рады, что обе машины финишировали в первой десятке. В первой части гонки нам удалось отыграть немало позиций, потому что мы выбрали верную тактику с ранним пит-стопом после первого отрезка дистанции.
Приятно было отыграться, потому что до этого уикенд складывался не лучшим образом, мы стартовали 19-ми, к тому же в пятницу и субботу команде пришлось потрудиться, восстанавливая мою машину. Уже на следующей неделе мы вернёмся на трассу в Монце, и я в предвкушении этой гонки», — приводит слова Стролла пресс-служба команды.
