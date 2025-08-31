Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стролл прокомментировал прорыв с 19-й позиции на Гран-при Нидерландов

Стролл прокомментировал прорыв с 19-й позиции на Гран-при Нидерландов
Комментарии

Канадский пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл прокомментировал итоги гонки Гран-при Нидерландов, которую он закончил на седьмой позиции.

Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
31 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:38:29.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.271
3
Исак Хаджар
Racing Bulls
+3.233

«Гонка вышла очень насыщенной. Возможностей пробиваться вперёд открывалось много, и мы рады, что обе машины финишировали в первой десятке. В первой части гонки нам удалось отыграть немало позиций, потому что мы выбрали верную тактику с ранним пит-стопом после первого отрезка дистанции.

Приятно было отыграться, потому что до этого уикенд складывался не лучшим образом, мы стартовали 19-ми, к тому же в пятницу и субботу команде пришлось потрудиться, восстанавливая мою машину. Уже на следующей неделе мы вернёмся на трассу в Монце, и я в предвкушении этой гонки», — приводит слова Стролла пресс-служба команды.

Материалы по теме
Стролл дважды просил у отца разрешения завершить карьеру — инсайдер
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android