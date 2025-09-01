В «Феррари» проверят болид после аварии Хэмилтона в Нидерландах

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о сходе семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона на Гран-при Нидерландов.

«Был ли этот инцидент вызван неуверенностью Льюиса в машине? Не совсем. Этот круг был особенным. Трасса была влажной во время первого моросящего дождя. Нам нужно выяснить, не случилось ли что-то с машиной, но я так не думаю.

В целом у Льюиса всё было хорошо. Он попал в темп машины, был на уровне Леклера, догнал Расселла и боролся с ним. Восстановление после двух сложных гонок до перерыва было неплохим, но результат оказался не таким, как ожидалось», — приводит слова Фредерика Вассёра Motorsport.