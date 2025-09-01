Хаджар: меня поздравил Ален Прост
Французский гонщик «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар сообщил, что его поздравил с подиумом четырёхкратный чемпион мира Ален Прост.
Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
31 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:38:29.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.271
3
Исак Хаджар
Racing Bulls
+3.233
«В начале гонки я был очень реалистично настроен. Просто старался сохранить свою позицию на старте и не слишком сильно отставать. Однако темп оказался гораздо выше, чем я ожидал. А потом в какой-то момент я подумал: ну ладно, я могу финишировать здесь четвёртым.
Конечно, после случившегося с Ландо я знал, что у меня есть темп, чтобы оказаться на подиуме и удержать позицию, и мы так и сделали. Но было сложно не допустить ошибок.
Самый молодой француз на подиуме? Это приятное чувство. Ален Прост только что написал мне, и это потрясающе — побить такие рекорды», — приводит слова Хаджара RaceFans.
