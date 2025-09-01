Хаджар: меня поздравил Ален Прост

Французский гонщик «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар сообщил, что его поздравил с подиумом четырёхкратный чемпион мира Ален Прост.

«В начале гонки я был очень реалистично настроен. Просто старался сохранить свою позицию на старте и не слишком сильно отставать. Однако темп оказался гораздо выше, чем я ожидал. А потом в какой-то момент я подумал: ну ладно, я могу финишировать здесь четвёртым.

Конечно, после случившегося с Ландо я знал, что у меня есть темп, чтобы оказаться на подиуме и удержать позицию, и мы так и сделали. Но было сложно не допустить ошибок.

Самый молодой француз на подиуме? Это приятное чувство. Ален Прост только что написал мне, и это потрясающе — побить такие рекорды», — приводит слова Хаджара RaceFans.