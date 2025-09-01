Скидки
Перес: прошлый сезон был трудным, я хочу снова получать удовольствие от гонок

Новый пилот «Кадиллака» Серхио Перес объяснил, почему продолжил карьеру в автоспорте. По словам гонщика, переговоры с новой командой совпали с периодом раздумий о будущем после ухода из «Ред Булл».

«Всё началось в декабре, когда стало очевидно, что я покину «Ред Булл». Они обратились ко мне и на протяжении всего времени поддерживали связь: сообщали о том, что делают, о том, какие люди работают над проектом. Меня это впечатлило. Сначала я не знал, чего хотел: пропустить сезон, вернуться в Формулу-1 или нет. Думаю, переговоры удачно совпали с этими размышлениями – хорошо получилось. Я очень рад», – сказал Перес в эфире Sky Sports.

Эстебан Окон: Перес и Боттас заслуживают места в Формуле-1
