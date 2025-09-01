Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стелла: Норрис продолжит борьбу за титул после схода в Зандворте

Стелла: Норрис продолжит борьбу за титул после схода в Зандворте
Комментарии

Руководитель команды «Макларен» Андреа Стелла заявил, что Ландо Норрис останется в числе претендентов на чемпионство, несмотря на сход с дистанции в гонке Формулы-1 в Нидерландах.

«Все 100%, без сомнений, никаких колебаний. Если получится, то мы увидим наилучшую версию Ландо, когда он постарается отыграть упущенные очки. В конце концов он потерял их, что неидеально, из-за случившегося с машиной. Мы определённо не хотели бы повторить эту ситуацию. Мы хотим предоставить пилотам равные возможности. Уверен, Ландо покажет свой максимум – а мы точно постараемся и вернём упущенные очки», – приводит слова Стеллы RacingNews365.

Материалы по теме
В «Макларене» объяснили причины схода Норриса. Дело не в двигателе
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android