Стелла: Норрис продолжит борьбу за титул после схода в Зандворте

Руководитель команды «Макларен» Андреа Стелла заявил, что Ландо Норрис останется в числе претендентов на чемпионство, несмотря на сход с дистанции в гонке Формулы-1 в Нидерландах.

«Все 100%, без сомнений, никаких колебаний. Если получится, то мы увидим наилучшую версию Ландо, когда он постарается отыграть упущенные очки. В конце концов он потерял их, что неидеально, из-за случившегося с машиной. Мы определённо не хотели бы повторить эту ситуацию. Мы хотим предоставить пилотам равные возможности. Уверен, Ландо покажет свой максимум – а мы точно постараемся и вернём упущенные очки», – приводит слова Стеллы RacingNews365.