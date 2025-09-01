Пиастри прокомментировал сравнения с Михаэлем Шумахером

Пилот команды «Макларен» Оскар Пиастри высказался о сравнении его выступлений с результатами семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

«Каждый раз, когда тебя упоминают в одном предложении с Михаэлем Шумахером, это приятно. Мне предстоит пройти чертовски длинный путь, чтобы оказаться в одном кругу с кем-то вроде него – но я постараюсь», – приводит слова Пиастри официальный сайт Формулы-1.

Ранее Пиастри одержал победу в гонке Гран-при Нидерландов. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, третьим к финишу пришёл пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар.