Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пиастри прокомментировал сравнения с Михаэлем Шумахером

Пиастри прокомментировал сравнения с Михаэлем Шумахером
Комментарии

Пилот команды «Макларен» Оскар Пиастри высказался о сравнении его выступлений с результатами семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

«Каждый раз, когда тебя упоминают в одном предложении с Михаэлем Шумахером, это приятно. Мне предстоит пройти чертовски длинный путь, чтобы оказаться в одном кругу с кем-то вроде него – но я постараюсь», – приводит слова Пиастри официальный сайт Формулы-1.

Ранее Пиастри одержал победу в гонке Гран-при Нидерландов. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, третьим к финишу пришёл пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар.

Материалы по теме
Пиастри выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен — второй, Хаджар — третий
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android