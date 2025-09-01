Ферстаппен объяснил, почему не защищал позицию от Норриса в Зандворте

Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен рассказал, что не стал бороться с Ландо Норрисом за позицию во время Гран-при Нидерландов. По словам пилота «Ред Булл», попытки удержать соперника не имели смысла.

«Я просто хотел немного получить удовольствие. Когда обогнал Ландо, продолжал ехать в своём темпе, и это означало, что рано или поздно он всё равно окажется впереди. «Макларен» сейчас на другом уровне. Смысл в том, чтобы из-за обороны испортить себе гонку, отсутствовал. Можно пару кругов держать позицию любой ценой, но большого толку от этого бы не было», – приводит слова Ферстаппена официальный сайт Формулы-1.