Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис не ожидает повторения проблем с болидом после схода в Зандворте

Норрис не ожидает повторения проблем с болидом после схода в Зандворте
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал сход на Гран-при Нидерландов из-за отказа двигателя и отметил, что не считает подобные поломки системной проблемой. По его словам, речь идёт о разовом случае.

«Я знаю, что люди и в нашей команде, и в моторном подразделении «Мерседес» очень хорошо выполняют свою работу, как минимум так было на протяжении двух последних лет. На моей памяти это вообще первый случай, когда мы потеряли очки из-за механической поломки болида. Так что нет, повторений проблем мы не ожидаем. Это просто невезение. Сейчас всё не так, как в старые времена, когда моторы взрывались чуть ли не в каждой гонке», — приводит слова Норриса журналист Адам Купер в своём блоге.

Материалы по теме
Ферстаппен объяснил, почему не защищал позицию от Норриса в Зандворте
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android