Норрис не ожидает повторения проблем с болидом после схода в Зандворте

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал сход на Гран-при Нидерландов из-за отказа двигателя и отметил, что не считает подобные поломки системной проблемой. По его словам, речь идёт о разовом случае.

«Я знаю, что люди и в нашей команде, и в моторном подразделении «Мерседес» очень хорошо выполняют свою работу, как минимум так было на протяжении двух последних лет. На моей памяти это вообще первый случай, когда мы потеряли очки из-за механической поломки болида. Так что нет, повторений проблем мы не ожидаем. Это просто невезение. Сейчас всё не так, как в старые времена, когда моторы взрывались чуть ли не в каждой гонке», — приводит слова Норриса журналист Адам Купер в своём блоге.