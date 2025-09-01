Вольф: манёвр Леклера был слишком рискованным, стоил Расселлу борьбы за подиум

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал итог гонки Джорджа Расселла на Гран-при Нидерландов. Британец финишировал четвёртым после контакта с Шарлем Леклером, в результате которого повредил болид.

«Джорджу немного не повезло с тем инцидентом. Манёвр Шарля был рискованным, слишком рискованным, по моему мнению. Джордж получил повреждение машины — это стоило ему борьбы за подиум и, возможно, большего количества очков в чемпионате. Он отлично справился, финишировав четвёртым», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды «Мерседес».

Джордж Расселл на Гран-при Нидерландов занял четвёртое место.