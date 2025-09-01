Марини продолжит выступать за заводскую команду Honda в MotoGP, Зарко — за LCR

Итальянский мотогонщик Лука Марини останется в составе заводской команды Honda HRC Castrol на сезон-2026, а Жоанн Зарко подписал контракт с командой LCR Honda на два следующих года, Включая первый сезон нового технического регламента в 2027-м.

«Я рад продолжить работу с Honda HRC. Мы с командой долго обсуждали будущее, и я полностью сосредоточен на проекте, чтобы помочь Honda вернуться к лидерам чемпионата», — приводит слова Марини официальный сайт MotoGP.

«Очень рад остаться в LCR на следующие два года. У нас большие цели и возможности перед новым регламентом 2027 года. Мы уже добились победы с командой и хотим продолжать работать над улучшением мотоцикла», — добавил Жоанн Зарко.

В этом сезоне Марини стабильно набирает очки на Honda RC213V, утроив результат 2024 года после 12 гонок, а его лучший результат — 4-е место в спринте и 5-е в воскресной гонке на Гран-при Венгрии. Зарко с LCR уже смог победить на Ле-Мане и подиум в Сильверстоуне, сохранив доступ к заводской спецификации мотоцикла и техническим обновлениям Honda.