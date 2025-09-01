Скидки
Авто Новости

Хельмут Марко: Хаджар станет большим гонщиком в будущем

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал выступление Исака Хаджара на Гран-при Нидерландов, где французский гонщик «Рейсинг Буллз» впервые поднялся на подиум, финишировав третьим.

«Исак очень, очень хорош. Вот увидите, в будущем он станет очень хорошим, большим гонщиком. Если говорить о результате Макса Ферстаппена, то мы добились максимума того, что было возможно – и нам повезло. Наша тактика выбора шин не сработала, «Макларен» был просто быстрее», — приводит слова Марко GP Blog.

Ранее Хельмут Марко ответил на вопрос о переходе Хаджара в «Ред Булл». Напомним, «Ред Булл» пока не определился с именем будущего напарника Макса Ферстаппена.

