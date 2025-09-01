Скидки
Франко Колапинто: были очень близки к тому, чтобы заработать очки

Пилот команды «Альпин» Франко Колапинто отметил, что почти сумел попасть в топ-10 гонки Гран-при Нидерландов в Зандворте. Он остался доволен своим выступлением и действиями команды, которые позволили атаковать соперников на последних кругах.

«Мы были очень близки к тому, чтобы заработать очки. В этой гонке нужно было быть готовыми ко всему и стараться пользоваться шансами. Я отлично провёл гонку и добрался до финиша на самой высокой для меня позиции в этом сезоне. Мы приняли правильное решение, когда на финальном отрезке перешли на «софт» под машиной безопасности и смогли атаковать соперников. Нам немного не хватило для попадания в топ-10», — приводит слова Колапинто пресс-служба «Альпин».

На Гран-при Нидерландов Франко Колапинто занял 11-е место.

