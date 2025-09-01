Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оливер Берман: в Зандворте мне повезло, это очевидно

Оливер Берман: в Зандворте мне повезло, это очевидно
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот команды «Хаас» Оливер Берман прокомментировал свой шестой результат на Гран-при Нидерландов. Стартовав с пит-лейна, он смог пробиться в очковую зону благодаря удачной стратегии команды и моментам появления машины безопасности.

«Я определённо не ожидал такого результата. И да, сегодня мне повезло, это очевидно. Иногда нужно оказываться в нужное время в нужном месте, принимать хорошие решения по стратегии. При этом сегодня наша машина была весьма быстрой, а команда отлично поработала. Нам немного не повезло, ведь нам пришлось стартовать с пит-лейна. Но да, очень приятно вернуться в очковую зону, ещё и вместе с Эстебаном Оконом. Команда упорно работает, мы постепенно движемся вперёд, нам ещё есть над чем работать, но мы на правильном пути», – приводит слова Бермана пресс-служба команды «Хаас».

Материалы по теме
Бермана могут наказать стартом с пит-лейна за необычное нарушение правил «Хаасом»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android