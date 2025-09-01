Оливер Берман: в Зандворте мне повезло, это очевидно

Пилот команды «Хаас» Оливер Берман прокомментировал свой шестой результат на Гран-при Нидерландов. Стартовав с пит-лейна, он смог пробиться в очковую зону благодаря удачной стратегии команды и моментам появления машины безопасности.

«Я определённо не ожидал такого результата. И да, сегодня мне повезло, это очевидно. Иногда нужно оказываться в нужное время в нужном месте, принимать хорошие решения по стратегии. При этом сегодня наша машина была весьма быстрой, а команда отлично поработала. Нам немного не повезло, ведь нам пришлось стартовать с пит-лейна. Но да, очень приятно вернуться в очковую зону, ещё и вместе с Эстебаном Оконом. Команда упорно работает, мы постепенно движемся вперёд, нам ещё есть над чем работать, но мы на правильном пути», – приводит слова Бермана пресс-служба команды «Хаас».