Алонсо считает, что «Астон Мартин» ошиблась со стратегией на Гран-при Нидерландов

Алонсо считает, что «Астон Мартин» ошиблась со стратегией на Гран-при Нидерландов
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо недоволен стратегией команды на Гран-при Нидерландов в Зандворте. Испанец финишировал восьмым, оказавшись позади своего напарника Ланса Стролла, который стартовал последним.

«Я стартовал 10-м, на протяжении всего уик-энда был отличный темп. В гонке я был быстрее некоторых машин впереди, но в итоге мы финишировали позади «Уильямса», который испытывал трудности, позади «Хааса», который вылетел после первой квалификации, и позади моего напарника, который стартовал последним и все равно оказался впереди меня. Мы явно сделали что-то не так с моей стратегией», – приводит слова Алонсо Formula Passion.

