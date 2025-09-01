Пермейн: Лоусон мог финишировать пятым, если бы Сайнс не врезался в него

Руководитель «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн считает, что контакт с пилотом команды «Уильямс» Карлосом Сайнсом помешал Лиаму Лоусону занять место в топ‑5 на Гран‑при Нидерландов. Гонщик финишировал 12-м, а Сайнс получил 10-секундный штраф.

«Очень жаль Лиама. Если бы Сайнс в него не врезался, он бы тоже был среди лидеров и финишировал пятым», – приводит слова Пермейна RaceFans.

Напарник Лиама Лоусона Алекс Албон стал пятым в гонке в Нидерландах. Первое место занял пилот «Макларена» Оскар Пиастри, на втором оказался нидерландский гонщик Макс Ферстаппен, третье место занял Исак Хаджар из «Рейсинг Буллз».