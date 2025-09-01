Скидки
«Два за исполнение». Оруджев разобрал ошибку Антонелли в аварии с Леклером

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев разобрал действия пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли в эпизоде с Шарлем Леклером. По мнению гонщика, итальянец выбрал неверный момент для манёвра и не имел достаточных шансов на успех.

«Пять за попытку, два за исполнение. Кими слишком далеко был на входе, чтобы так лезть. Если ты не окажешься в середине четвёртого поворота на полкорпуса впереди, то никак не выедешь вперёд. Потому что на выходе у соперника на внешней траектории будет прямая дорога, а у тебя — движение вверх. На выходе и прямой ты потеряешь. Поэтому я был удивлён, что Антонелли решил атаковать», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Остались ли у Норриса шансы на титул и готов ли Антонелли к Ф-1? Разбор ГП Нидерландов
Эксклюзив
