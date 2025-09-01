Аркадий Цареградцев возглавил личный зачёт RDS GP после победы в Петербурге

Чемпион 2022 года Аркадий Цареградцев выиграл шестой этап Российской Дрифт Серии (RDS GP), прошедший 30–31 августа на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области. Победа в квалификации, парных заездах и командном зачёте принесла пилоту «LECAR Одержимые Моторспорт» максимум очков и вывела его в лидеры сезона перед финалом на Moscow Raceway.

В воскресных заездах Царь последовательно взял верх над Денисом Сорокопудом (VSTeam) и Дамиром Идиятулиным (Fresh Racing), причём с последним выявление победителя потребовало перезаезд (ОМТ). Дуэль двух сибирских мастеров дрифта стала украшением этапа, поскольку оба хита были невероятно плотными и синхронными. По итогам сражения в полуфинал прошёл Цареградцев. Там его ждал Данила Скоробогатов (LUKOIL Racing Drift Team), победа над которым обеспечила лидеру «LECAR Одержимые Моторспорт» место в решающей битве дня.

Финал на «Игора Драйв», на радость болельщиков, превратился в классическое сибирское дерби — соперником Аркадия Цареградцева стал Георгий Чивчян из Takayama Forward Auto, четырёхкратный чемпион RDS GP. Сражение не обошлось без помарок со стороны Гочи, который в итоге вновь остановился в шаге от юбилейной 20-й победы на этапах RDS GP. Аркадий Цареградцев же впервые в сезоне-2025 выиграл парные заезды, что на фоне проблем у соперников вывело Царя в лидеры личного зачёта перед финальным этапом Гран-При Российской Дрифт Серии на Moscow Raceway. Третьим стал Данила Скоробогатов (LUKOIL Racing Drift Team) — это его второй подиум в карьере.

«Этап для нашей команды сложился наилучшим образом — «три кола» мы смогли увезти, что впервые для нас. Сейчас на Moscow Raceway мне нужно постараться тоже выиграть квалификацию и хорошо проехать в парных заездах, чтобы закрепить отрыв от преследователей. Сейчас у меня преимущество 181 очко — это прилично», — сказал Аркадий Цареградцев.

В личном зачёте после шести этапов лидирует Цареградцев (893 очка), за ним следуют Дамир Идиятулин (712) и Артём Шабанов (671). В командном зачёте первое место занимает Takayama Forward Auto (1353 очка), далее TimeUp (1342) и Fresh Racing (1208).

Финальный, седьмой этап RDS GP пройдёт 27–28 сентября на трассе Moscow Raceway, где определятся чемпионы сезона-2025.