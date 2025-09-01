Скидки
Оруджев — о Сайнсе: человека в тебя снесло и ты получаешь штраф — это «хорошие» гайды

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о штрафе, который Карлос Сайнс получил после инцидента с Лиамом Лоусоном на прошедшем этапе Формулы-1.

«Я много раз посмотрел эпизод, но так и не понял, за что штраф Сайнсу. Лоусона снесло — там оказался Сайнс. Куда Карлосу деваться, в гравий? Так его и так туда Лоусон вывез бы, просто чуть дальше в конце поворота. Я бы ничего никому не давал — гоночный инцидент. Всё по гайдам ФИА? Даже ответить нечего. Если человека в тебя снесло и ты получаешь штраф, то, наверное, это «хорошие» гайды!» — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

