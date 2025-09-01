Скидки
Егор Оруджев ответил, готов ли Антонелли к Формуле-1

Егор Оруджев ответил, готов ли Антонелли к Формуле-1
Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о готовности пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли к выступлениям в Формуле-1. По мнению гонщика, молодой итальянец справляется с управлением машиной, но психологическая нагрузка может стать для него проблемой.

«Мне кажется, что к машине Ф-1 он готов. А вот к давлению вокруг — нет. Человек только закончил школу. Себя вспомните в этом возрасте! А теперь добавьте, что вас год как пиарят как «следующего Ферстаппена», сажают в топ-команду. А потом пишут/говорят из всех углов гадости, когда что-то идёт не так. Быть в паре десятых от очень талантливого и опытного Расселла — это уже неплохо. Лично мои ожидания на сезон Кими оправдывает», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Остались ли у Норриса шансы на титул и готов ли Антонелли к Ф-1? Разбор ГП Нидерландов
Эксклюзив
Остались ли у Норриса шансы на титул и готов ли Антонелли к Ф-1? Разбор ГП Нидерландов
