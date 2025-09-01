Макс Ферстаппен и Исак Хаджар забавно отреагировали на идею стать напарниками в «Ред Булл»

Четырёхкратный чемпион Ф-1, а также пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен и гонщик «Рейсинг Буллз» француз Исак Хаджар ответили во время пресс-конференции после гонки Гран-при Нидерландов на вопрос о том, как они относятся к идее стать в будущем напарниками в австрийском коллективе.

Ферстаппен: Ужасно. Я шучу.

Хаджар: Я не хочу быть рядом с Максом. Он мне не нравится. Вот и всё (улыбается).

Напомним, Хаджар стал самым молодым французским пилотом, который поднялся на подиум по итогам гонки Формулы-1 после того, как финишировал на третьей позиции в гонке Гран-при Нидерландов в возрасте 20 лет, 11 месяцев и 3 дней.