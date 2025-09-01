Макс Ферстаппен оценил выступление Исака Хаджара на Гран-при Нидерландов

Четырёхкратный чемпион Ф-1, а также пилот австрийского коллектива «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен поделился мыслями насчёт выступления гонщика итальянской команды «Рейсинг Буллз» француза Исака Хаджара.

«Это фантастика. Честно говоря, новичку непросто выступать на наших болидах. Думаю, он отлично провёл уикенд и саму гонку. И, конечно же, это относится также и к самой команде, они шли к подиуму весь сезон. А Исак завершил начатое. Здорово это видеть», — приводит слова Ферстаппена портал Sportskeeda.

Напомним, Хаджар стал самым молодым французским пилотом, который поднялся на подиум по итогам гонки Формулы-1 после того, как финишировал на третьей позиции в гонке Гран-при Нидерландов в возрасте 20 лет, 11 месяцев и 3 дней.