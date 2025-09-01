Макс Ферстаппен оценил выступление Исака Хаджара на Гран-при Нидерландов
Четырёхкратный чемпион Ф-1, а также пилот австрийского коллектива «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен поделился мыслями насчёт выступления гонщика итальянской команды «Рейсинг Буллз» француза Исака Хаджара.
Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
31 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:38:29.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.271
3
Исак Хаджар
Racing Bulls
+3.233
«Это фантастика. Честно говоря, новичку непросто выступать на наших болидах. Думаю, он отлично провёл уикенд и саму гонку. И, конечно же, это относится также и к самой команде, они шли к подиуму весь сезон. А Исак завершил начатое. Здорово это видеть», — приводит слова Ферстаппена портал Sportskeeda.
Напомним, Хаджар стал самым молодым французским пилотом, который поднялся на подиум по итогам гонки Формулы-1 после того, как финишировал на третьей позиции в гонке Гран-при Нидерландов в возрасте 20 лет, 11 месяцев и 3 дней.
