Оскар Пиастри — первый пилот «Макларена», который завоевал «Большой шлем» в Ф-1 в XXI веке
24-летний пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри по итогам Гран-при Нидерландов стал первым гонщиком британского коллектива, который взял «Большой шлем» в Формуле-1 в XXI веке — завоевал поул-позицию в квалификации, выиграл гонку, лидировал на финише каждого круга, а также установил быстрый круг.
Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
31 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:38:29.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.271
3
Исак Хаджар
Racing Bulls
+3.233
Кроме того, Пиастри стал первым австралийским гонщиком в Формуле-1, которому удалось добиться этого результата, после Джека Брэбема. Тот завоевал «Большой шлем» в сезоне-1966.
По итогам Гран-при Нидерландов Оскар укрепил своё лидерство в личном зачёте Ф-1. К настоящему моменту он имеет на своём счету 309 очков. Второе место занимает его напарник Ландо Норрис с 275 очками.
