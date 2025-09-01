Оскар Пиастри — первый пилот «Макларена», который завоевал «Большой шлем» в Ф-1 в XXI веке

24-летний пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри по итогам Гран-при Нидерландов стал первым гонщиком британского коллектива, который взял «Большой шлем» в Формуле-1 в XXI веке — завоевал поул-позицию в квалификации, выиграл гонку, лидировал на финише каждого круга, а также установил быстрый круг.

Кроме того, Пиастри стал первым австралийским гонщиком в Формуле-1, которому удалось добиться этого результата, после Джека Брэбема. Тот завоевал «Большой шлем» в сезоне-1966.

По итогам Гран-при Нидерландов Оскар укрепил своё лидерство в личном зачёте Ф-1. К настоящему моменту он имеет на своём счету 309 очков. Второе место занимает его напарник Ландо Норрис с 275 очками.