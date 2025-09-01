Скидки
Руководитель «Астон Мартин»: Алонсо был зол на всех и весь мир после гонки в Зандворте

Руководитель «Астон Мартин»: Алонсо был зол на всех и весь мир после гонки в Зандворте
Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак рассказал, как себя чувствовал 44-летний двукратный чемпион Ф-1, а также пилот его коллектива Фернандо Алонсо после гонки Гран-при Нидерландов.

Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
31 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:38:29.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.271
3
Исак Хаджар
Racing Bulls
+3.233

«Фернандо был зол на гонку, на весь мир, на нас, на всех вокруг. Мы ничего не можем поделать в таких ситуациях [когда происходят аварии и появляется сейфти-кар], поэтому принимаем всё как есть и пытаемся найти наилучшее решение с учётом новых условий. Мы знали, что у других пилотов было меньше времени для работы шин, чем у нас, поэтому им пришлось задержаться на трассе и ехать под дождём.

Когда стало ясно, что погода улучшается, мы сказали: «Хорошо, теперь можем сократить разрыв, поскольку у нас получится проехать три, четыре, пять кругов». И вы могли видеть, что у Лэнса это получилось. Стролл значительно продвинулся вперёд, остановившись там очень рано, так что, я думаю, это было правильное решение, но сделать это можно было только при наличии шин. В какой-то момент возникла мысль: «Сможем закончить гонку или нет?». Было видно, что износ шин оказался очень высоким», — приводит слова Крака портал Motorsport.

Какая же драма в гонке Ф-1! Аварии двух «Феррари», сход Норриса и подиум Хаджара
Какая же драма в гонке Ф-1! Аварии двух «Феррари», сход Норриса и подиум Хаджара
